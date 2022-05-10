Полное освобождение территорий: Украина меняет свое видение о победе в войне

Главное: По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в Украине по-другому начали смотреть на победу над Россией. Теперь в Киеве победой будут считать не отвод российских войск на позиции до 24 февраля, а полное освобождение всех территорий.

Детали: Украина меняет свое представление о победе в нынешней войне. Теперь она представляется не как отвод российских войск на позиции до 24 февраля 2022 года, а как полное освобождение всех украинских территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times, которое было опубликовано во вторник, 10 мая.

По его словам, картина украинской победы — это развивающаяся концепция.

«В первые месяцы войны победа для нас выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба. Сейчас, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, то победой для нас будет освобождение остальных наших территорий», — отметил Кулеба.

По его словам, только военное поражение России позволит разблокировать черноморские порты и возобновить экспорт. А если Киев получит еще большую военную поддержку, то сможет вытеснить оккупантов из Херсонской области, а также разгромить Черноморский флот РФ.

При этом Кулеба признал, что цена за такую победу может быть слишком кровопролитной и в конечном итоге придется вести переговоры об урегулировании. К этому моменту Украина хотела бы подойти с «самыми сильными картами».

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