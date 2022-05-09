В епархиях УПЦ опровергли фейки о переходе церковных общин в ПЦУ

Главное: В Полесско-Сарненской и Ровенской епархиях Украинской Православной Церкви заявили, что информация о переходе в ПЦУ Параскевского прихода в селе Озерск и Свято-Троицкой общины в селе Белашев не соответствует действительности.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, приходы не принимали решения о смене канонической подчиненности.

В сообщении отмечается, что информацию о переходе Параскевского прихода разместили 6 мая на информационном сайте Горынь-инфо, ссылаясь на бывшего главу Заречненской районной государственной администрации Павла Мельника.

«Предоставленная им информация не соответствует действительности, является фейковой, несет в себе угрозу разжигания межрелигиозного конфликта. Сарненско-Полесская епархия официально заявляет, что на приходском собрании, которое было проведено 4 мая этого года, абсолютным большинством голосов было принято решение не изменять канонического подчинения, оставаться в лоне Украинской Православной Церкви, быть верными ее Предстоятелю — Блаженнейшему Митрополиту Киевскому Онуфрию и управляющему Сарненско-Полесской епархией УПЦ Высокопреосвященнейшему Митрополиту Анатолию», — заявили в пресс-службе.

Также сообщается, что данное решение было утверждено протоколом общего приходского собрания, доставленным настоятелем религиозной общины протоиереем Сергеем Полюховичем Председателю Ровенской областной военной администрации Виталию Ковалю.

«Согласно действующему законодательству Украины, Церковь отделена от Государства и вмешательство в деятельность религиозных организаций является нарушением Конституции Украины, Зальной декларации прав человека, Протокола к Европейской Конвенции о защите прав и основополагающих свобод, Закона Украины „О свободе совести и религиозных организациях“, Гражданского кодекса Украины и Устава УПЦ», — подчеркнули в епархии, а автору фейка Павлу Мельнику посоветовали изучить Конституцию Украины и ее нормы, запрещающие вмешиваться в деятельность религиозных общин и гарантирующие свободное вероисповедание гражданам.

На Ровенщине местных ровенских изданий распространили новость о том, что на Острожчине в селе Белашев религиозная община УПЦ присоединилась к ПЦУ, изменив конфессию. Однако эта информация не правдива, сообщила пресс-служба Ровенской епархии 8 мая.

Настоятель Свято-Троицкой церкви села Белашев рассказал, что во второй Пасхи в храм приходил житель села Ростислав Демчук и «приносил какие-то бумажки, утверждал, что это якобы документы на переход в ПЦУ». Как стало известно впоследствии, Ростислав Демчук приносил протокол собрания села, которое состоялось в местном клубе за две недели до Пасхи, на них некоторые жители проголосовали за переход в ПЦУ.

Сейчас конфессиональная ситуация в селе Белашев напряжена. Верующие УПЦ продолжают молиться в своей церкви. В епархии подчеркивают, что сегодня официально в селе зарегистрирована только одна религиозная община — Украинской Православной Церкви.

В тему: На Ровенщине сторонники ПЦУ опечатали храм УПЦ.