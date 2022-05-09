На Ровенщине сторонники ПЦУ опечатали храм УПЦ

Отмечается, что в местном клубе села Милятин состоялось собрание, на котором местные и не местные жители проголосовали за образование прихода ПЦУ.
«Об этом собрании религиозной общине УПЦ никто не сообщил. Раньше мне звонили по телефону и спрашивали разрешения провести в храме, но я сказала, что в церкви не проводят такие собрания», — рассказывает матушка Татьяна Сегень, староста церкви.
Как рассказали местные жители, на собрание и проведение его в клубе милятинцев подстрекал глава ОТГ Юрий Ягодка. Ранее именно под его предлогом был захвачен храм УПЦ в селе Розваж.
Одной из инициаторок собрания, якобы по изменению конфессиональной принадлежности, является София Черещук, которая всю жизнь жила за пределами населенного пункта, однако на пенсии поселилась в родительском доме в Милятине.
В епархии отмечают, что «из-за нехватки работы женщина стала проявлять разную активность, которая, утверждают местные жители, привела к тому, что в селе закрыли школу, клуб и фап».
«Сегодня София Черещук закрыла и церковь. Сама собрание провела, потом людей привела на территорию храма, вела себя неадекватно и сама опечатала храм», — рассказывают верующие УПЦ села Милятин.
Настоятель храма в Милятине протоиерей Андрей Ющук совершает богослужение на двух приходах. В Милятин пришел после того, как год назад скончался настоятель Сергей Сегень.
«Голосование, состоявшееся в клубе, не означает, что религиозная община УПЦ перешла в ПЦУ, ведь религиозной общины на собрании не было. Были жители села, а также люди, которые родились в селе, но давно в нем не живут, не ходят в церковь, не заботятся о религиозном сооружении», — отметил отец Андрей.
Люди, которые решали судьбу храма в сельском клубе, с угрозами пришли на территорию церкви и требовали отдать ключи от двери. Очевидцы рассказывают, что звучали угрозы о болгарках и силовом захвате. Присутствовавшие на территории храма правоохранители в события не вмешивались.
Храм опечатала инициатор изменения юрисдикции госпожа Черещук, перед этим изменив сердцевины замков. Ключи от двери церкви отдали старосте села, до решения вопроса в правовой плоскости.
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