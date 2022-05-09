На Ровенщине сторонники ПЦУ опечатали храм УПЦ

Главное: На Ровенщине в селе Милятин сторонники На Ровенщине в селе Милятин сторонники ПЦУ пытались силой захватить храм Украинской Православной Церкви.

Отмечается, что в местном клубе села Милятин состоялось собрание, на котором местные и не местные жители проголосовали за образование прихода ПЦУ

«Об этом собрании религиозной общине УПЦ никто не сообщил. Раньше мне звонили по телефону и спрашивали разрешения провести в храме, но я сказала, что в церкви не проводят такие собрания», — рассказывает матушка Татьяна Сегень, староста церкви.

Как рассказали местные жители, на собрание и проведение его в клубе милятинцев подстрекал глава ОТГ Юрий Ягодка. Ранее именно под его предлогом был захвачен храм УПЦ в селе Розваж.

Одной из инициаторок собрания, якобы по изменению конфессиональной принадлежности, является София Черещук, которая всю жизнь жила за пределами населенного пункта, однако на пенсии поселилась в родительском доме в Милятине.

В епархии отмечают, что «из-за нехватки работы женщина стала проявлять разную активность, которая, утверждают местные жители, привела к тому, что в селе закрыли школу, клуб и фап».

«Сегодня София Черещук закрыла и церковь. Сама собрание провела, потом людей привела на территорию храма, вела себя неадекватно и сама опечатала храм», — рассказывают верующие УПЦ села Милятин.

Настоятель храма в Милятине протоиерей Андрей Ющук совершает богослужение на двух приходах. В Милятин пришел после того, как год назад скончался настоятель Сергей Сегень.

«Голосование, состоявшееся в клубе, не означает, что религиозная община УПЦ перешла в ПЦУ , ведь религиозной общины на собрании не было. Были жители села, а также люди, которые родились в селе, но давно в нем не живут, не ходят в церковь, не заботятся о религиозном сооружении», — отметил отец Андрей.

Люди, которые решали судьбу храма в сельском клубе, с угрозами пришли на территорию церкви и требовали отдать ключи от двери. Очевидцы рассказывают, что звучали угрозы о болгарках и силовом захвате. Присутствовавшие на территории храма правоохранители в события не вмешивались.

Храм опечатала инициатор изменения юрисдикции госпожа Черещук, перед этим изменив сердцевины замков. Ключи от двери церкви отдали старосте села, до решения вопроса в правовой плоскости.