Украина и Польша подписали оборонный меморандум

Главное: Польша и Украина заключили меморандум о поддержке со стороны Польши укрепления обороноспособности Украины. Денис Шмыгаль поблагодарил Польшу за значительную финансовую помощь Украине на общую сумму 2,7 млрд долларов.

Детали: Польша поможет Украине укрепить обороноспособность. Соответствующий меморандум подписали в среду, 5 мая, премьер-министры Украины и Польши Денис Шмыгаль и Матеуш Моравецкий в ходе встречи в Варшаве. Об этом сообщает пресс-служба украинского Кабмина.

Так, Шмыгаль поблагодарил Польшу за значительную финансовую помощь Украине на общую сумму 2,7 млрд долларов. Также он выразил благодарность польскому правительству за поддержку Украины, в том числе оружием.

«Стороны обсудили усиление сотрудничества в оборонной сфере. В ходе встречи Денис Шмыгаль и Матеуш Моравецкий закрепили договоренности, заключив меморандум о поддержке со стороны Польши укрепления обороноспособности Украины», — говорится в сообщении.

Также Шмыгаль поднял вопрос увеличения экспортных возможностей из Украины, чтобы избежать продовольственного кризиса в мире.

«Польша сегодня является основными воротами для украинского экспорта. Блокировка Россией украинских морских портов может повлечь за собой мировой продуктовый кризис. Мы предлагаем найти форматы для создания „зеленых коридоров“ на нашей границе для экспорта зерна», — отметил премьер.

Глава украинского правительства проинформировал польскую сторону, что Украина совместно с США работает над механизмом конфискации замороженных российских активов и последующей передачи их Украине для восстановления. Кроме того, соответствующее законодательство в ближайшее время должна быть принята Канадой.

«В будущем это должно стать новой моделью мировой безопасности, чтобы агрессор знал, что все его активы будут конфискованы и переданы пострадавшей от его нападения стране. Мы должны реализовать это вместе», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

В тему: В середине февраля Украина, Польша и Великобритания официально основывали трехсторонний формат сотрудничества, призванный укреплять безопасность и развивать торговлю между странами.