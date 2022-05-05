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Новости > Шмыгаль назвал четыре вещи, необходимые Украине для победы

Шмыгаль назвал четыре вещи, необходимые Украине для победы

Агата Кловская
05.05.22 16:23
163
Шмыгаль назвал четыре вещи, необходимые Украине для победы

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для победы в войне Украина нуждается в четырех вещах. Это оружие, санкции, финансирование и европейская перспектива.

Детали: В условиях войны против Российской Федерации, Украина переживает сверхвысокие убытки в ряде сфер. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что необходимо нашей стране, чтобы одержать победу над оккупантами.

«Наши убытки — инфраструктурные, экономические, человеческие — сверхвысокие. Более 600 млрд долларов прямых убытков. Более 5 млн украинцев вынуждены искать убежище за рубежом. Более 12 млн украинцев покинули свои дома. Треть украинского бизнеса остановилась», — заявил премьер-министр Украины.

Во время выступления в Польше Шмыгаль заявил, что сегодня наши воины сражаются «во имя Бога, за нашу и вашу свободу».

По его словам, Украина нуждается в четырех вещах — оружии, санкциях, финансировании и европейской перспективе:

— оружие, чтобы защитить Украину и всю Европу от России;

— санкции, чтобы страна-оккупант не имела возможности и в дальнейшем финансировать войну;

— финансы для поддержки нашей экономики;

— европейская интеграция важна для Украины, поскольку это выбор самих украинцев.

«Сегодня конференция доноров, поэтому сосредоточусь на вопросе финансирования. Украина вместе с нашими партнерами по всему миру готовит План восстановления и Фонд восстановления Украины — United24 Recovery», — отметил Шмыгаль.

По словам премьера, правительство планирует не просто восстановить все, что было уничтожено Россией, а наоборот — построить новую европейскую страну.

«Начиная от зеленых технологий до европейских стандартов строительства. От агропереработки до самодостаточности в энергетике. От развития ВПК до климатической модернизации. От свободного европейского рынка до новейших современных городских пространств», — отметил Шмыгаль.

Украина, как добавил премьер, начинает восстанавливаться уже сегодня и стремится как можно скорее стать членом Европейского союза.

«Мы понимаем, какие амбициозные цели ставим. И верим, что весь мир нам поможет. Финансово, законодательно, креативно, творчески... Каждый из вас может помочь построить свою частичку Страны Мечты — будущей Украины», — заявил премьер-министр.

Правительство создало Фонд восстановления Украины, к которому могут присоединиться все желающие — люди, корпорации, страны, организации.

«Мы также создаем План восстановления Украины. И предлагаем каждому государству, каждому региону, каждому городу присоединиться», — отметил Шмыгаль.

Правительство, со своей стороны, нарабатывает параметры восстановления каждого сектора.

«Мы вместе определим, какими должны быть украинские города и какой должна быть украинская экономика. Каким технологиям и сферам отдается преимущество, по каким правилам должен работать бизнес, какой Украина видит себя в будущем. Современной, европейской, экологической и развитой», — добавил Шмыгаль.

В тему: В ЕС рассказали о Плане Маршалла для Украины.

Тэги: Украина, Европа, экономика, война, помощь, Денис Шмыгаль

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