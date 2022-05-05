ЕС выделит для внутренних переселенцев в Украине кругленькую сумму

Главное: Для внутренних переселенцев в Украине Евросоюз выделит 200 миллионов евро. О выделении финансовой помощи Украине Урсула фон дер Ляйен сообщила на Международной донорской конференции в Варшаве.

Детали: Евросоюз выделит 200 млн евро для внутренне перемещенных лиц в Украине. Об этом сообщила 5 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Международной донорской конференции высокого уровня для Украины в Варшаве.

«Мы рады выделить 200 млн евро для людей в Украине, внутренне перемещенных лиц в Украине, и я надеюсь, что многие последуют за нами», — отметила она.

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