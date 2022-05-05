Ограничения на выезд мужчин за границу могут ослабить

Главное: В Украине могут смягчить ограничения на выезд мужчин за границу. Для этого требуется изменение законодательства и решение Верховной Рады, что займет определенное время.

Детали: Советник руководителя ОП Алексей Арестович заявил, что ограничения на выезд за границу мужчинам могут ослабить. Об этом он сообщил в эфире 24 канала. Арестович сказал, что ограничения могут смягчить.

«Это огромный вопрос. Сейчас идет дискуссия, чтобы отдельным категориям мужчин разрешили выезжать за границу, по крайней мере краткосрочно. Ведь волонтеры и так уезжают, с обязательством вернуться. Бизнесмены, ученые, много категорий мужчин, которые в этом нуждаются (разрешения на выезд за границу)», — сказал Арестович.

Однако для этого требуется изменение законодательства и решение Верховной Рады. По словам Арестовича, это займет определенное время.

«Дискуссия продолжается. Такие решения нелегко принимать во время войны. Любая ошибка может обернуться упреками: „Ага, если бы не это, то это было бы так“. Это очень сложно и морально, и организационно, и законодательно. Но дискуссия продолжается ежедневно и становится напряженнее. Ведь экономику также надо запускать», — отметил советник главы ОП.

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