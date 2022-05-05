Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли 24,7 тысяч российских солдат

Главное: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 24,7 тысяч солдат. Данные на 5 мая.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях РФ на четверг, 5 мая.

Сообщается, что были убиты 24,7 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таких потерях россиян: 1 092 танка, 2 651 боевая бронированная машина, 499 артиллерийских систем, 169 реактивных систем залпового огня, 83 средства ПВО, 196 самолетов, 155 вертолетов, 1 907 единиц автомобильной техники и автоцистерн, десять кораблей/катеров, 312 БПЛА оперативно-тактического уровня, 38 единиц специальной техники, а также 89 крылатых ракет.

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