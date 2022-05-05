В Испании задержан Анатолий Шарий

Главное: В Испании в результате многоуровневой операции задержали скандального блогера Анатолия Шария. Произошло это накануне, 4 мая.

Детали: Правоохранительные органы Испании задержали блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает Telegram Службы безопасности Украины.

Сообщается, что Шария задержали в результате многоуровневой спецоперации накануне, 4 мая. Это стало возможным благодаря взаимодействию СБУ и Офиса генпрокурора с международными партнерами.

«Это задержание — очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо», — говорится в сообщении.

В тему: В начале марта YouTube заблокировал каналы Шария и его супруги в Украине.