Генсек ООН поведал о последствиях войны в Украине для развивающихся стран

Главное: Война в Украине негативно влияет на развивающиеся страны. Об этом сказал генсек ООН.

Детали: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о последствиях войны в Украине для развивающихся стран. Сделал он это во время визита в Нигерию.

Чиновник отметил, что конфликт в нашей стране опустошил запасы продовольствия, а также нарушил энергетическую и финансовую систему развивающихся стран.

Он сказал: «В реальности нет реального решения проблемы, связанной с глобальной продовольственной безопасностью, если не вернуть на мировой рынок сельскохозяйственного производителя Украину, а также производителей продуктов питания и удобрений Россию и Беларусь».

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