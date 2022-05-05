Эксперты назвали фаворита грядущего финала Лиги чемпионов

Главное: В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Реал». Назван фаворит встречи.

Детали: В финальном матче Лиги чемпионов встретятся английский «Ливерпуль» и испанский «Реал». Поединок состоится на стадионе «Стад де Франс» в Париже 28 мая.

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill назвали фаворита встречи.

На победу в основное время «Ливерпуля» ставят 1,95 к 1, на ничью – 3,5 к 1, а на победу «Реала» – 3,8 к 1.

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