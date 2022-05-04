В Минобразовании сказали, сколько школ осталось на оккупированных территориях

Главное: На временно оккупированных территориях Украины осталось около тысячи школ. Ни один директор учебных учреждений не согласился сотрудничать с врагами, все они уволились с работы.

Детали: Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что на данный момент на неподконтрольной территории Украины находится около одной тысячи школ. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

«У нас где-то одна тысяча учреждений пребывает на неподконтрольной территории Украины. На сегодня в Украине работает почти 12,7 тыс. школ из 13,8 тыс. которые вообще есть по стране», — сказал министр.

Шкарлет отметил также, что в большинстве школ на неподконтрольной территории директора уволились и не сотрудничают с врагом. Кроме того, министр сообщил, что на временно оккупированной территории остается около 10-11 тысяч преподавателей.

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