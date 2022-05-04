С украинскими военными на «Азовстали» исчезла связь

Главное: С украинскими бойцами в районе «Азовстали» пропала связь. По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, вчера они еще общались.

Детали: Украинские военные, которые находятся на территории мариупольского завода «Азовсталь», сегодня не вышли на связь с мэром города. Об этом рассказал сам мэр Мариуполя Вадим Бойченко, в эфире телемарафона «Единые новости».

«К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь. Нет связи, чтобы понимать, что происходит. Вчера была связь, а сегодня нет», — сказал Бойченко, отвечая на вопрос, какая сейчас ситуация в районе «Азовстали».

В тему: Организация «Врачи без границ» констатировали, что гуманитарная ситуация в портовом городе Мариуполь сложилась практически безвыходная. Там нет лекарств и способов оказать медицинскую помощь.