До конца рабочей недели в Украине ожидаются дожди

Главное: В ближайшие дни в Украине будет не жарко. Ожидаются дожди.

Детали: В Гидрометцентре поведали, какой будет погода в ближайшие дни. Появился прогноз на 28-29 апреля.

Синоптики говорят, что погоду в стране будет определять прохладная воздушная масса с севера Европы, а на юго-западе атмосферные фронты обусловят осадки.

В четверг в юго-западных областях умеренные, днем местами значительные дожди. В Житомирской, Киевской и Кировоградской областях днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10 тепла, в северной части страны плюс 1-6. Днем будет 10-15 тепла, в южных, восточных и Днепропетровской областях плюс 15-20. В Киеве без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6 тепла, а днем плюс 12-14.

Отмечается, что в пятницу в юго-западных, ночью и в центральных областях кратковременные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью будет 1-6 тепла, в северных и западных областях на поверхности земли и местами в воздухе заморозки 0-3 тепла. Днем будет плюс 11-16. На юге и востоке страны ночью ожидается 4-9 тепла, а днем плюс 15-20. В Киеве без существенных осадков, ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6 тепла, а днем плюс 14-16.

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