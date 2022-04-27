Мэрия Мариуполя заявила, что россияне запретили въезд в город

Главное: Въезд в Мариуполь запрещен россиянами. Об этом сообщает мэрия города.

Детали: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские войска запретили въезд в город. Отмечается, что были введены ограничения на передвижение в его пределах.

Он сказал: «Попасть в Мариуполь без удостоверения о прохождении фильтрации для граждан Украины невозможно. Для граждан России и «ДНР» выдают разрешение на въезд без фильтрации на три дня. Само удостоверение о прохождении фильтрации для всех остальных действует только семь дней».

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