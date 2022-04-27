Киевлянам порекомендовали не посещать кладбища

Главное: Посещать кладбища в Киеве небезопасно. Об этом говорят в мэрии города.

Детали: Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник призвал киевлян не посещать кладбища во время войны. По его словам, это опасно.

Чиновник сообщил: «Традиционно после Пасхи в Украине проходят поминальные дни, украинцы чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища. Напоминаю, что на территории Украины, и в Киеве, в частности, продолжает действовать военное положение».

Он добавил: «С начала военных действий столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, поврежденные дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ. Мы просим горожан перенести визит на кладбище на время, когда ситуация в городе станет более безопасной. Не создавайте скопления людей в эти дни на территориях кладбищ, не подвергайте опасности себя и своих близких».

В тему: В ООН заявили, что жертвами войны в Украине стали 2 729 мирных жителей.