Генштаб ВСУ заявил, что Россия потеряла в войне уже 22,4 тысячи солдат

Главное: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ публикует данные о потерях РФ.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ сообщает о потерях РФ на среду, 27 апреля.

Информируется, что погибли уже 22,4 тысячи солдат.

Кроме этого говорят о таких потерях россиян: 185 самолетов, 155 вертолетов, 939 танков, 2 342 боевые бронированные машины, 421 артиллерийская система, 71 средство ПВО, 149 реактивных систем залпового огня, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 207 БПЛА оперативно-тактического уровня, восемь кораблей/легких скоростных катеров, 1 666 единиц автомобильной техники, 31 единица специальной техники, а также четыре пусковые установки ОТРК.

Отмечается, что за минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Кураховском и Изюмском направлениях.

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

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