На ЧАЭС зафиксировали повреждения

Главное: Повреждения зафиксированы на ЧАЭС. Об этом сообщили в МАГАТЭ.

Детали: Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси рассказал о ситуации на Чернобыльской АЭС. Чиновник посетил объект.

Он сообщил: «Мы продолжаем постоянные контакты с национальным регулятором. Я приехал не один. Со мной приехала группа технических экспертов по вопросам безопасности».

Глава МАГАТЭ добавил: «Сейчас они работают, делают замеры радиации на месте. Я имел возможность посмотреть на ситуацию на месте».

Кроме этого Рафаэль Мариано Гросси поведал: «Я лично видел следы определенных копательных работ в пределах Зоны отчуждения и рядом с ее границами. Зафиксированы повреждения у ряда сооружений ЧАЭС».

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