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Новости > Священники и верующие УПЦ передали пасхальные подарки для воинов ВСУ

Священники и верующие УПЦ передали пасхальные подарки для воинов ВСУ

Александра Кудрявцева
26.04.22 21:45
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Священники и верующие УПЦ передали пасхальные подарки для воинов ВСУ
Главное: В епархиях Украинской Православной Церкви священники и верующие передали для воинов и пострадавших от войны тысячи пасхальных куличей и других гостинцев.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословения митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора проходит епархиальный Пасхальный марафон социально-гуманитарной помощи семьям воинов-защитников и вынужденным переселенцам.
 
Благодаря инициативе настоятеля Свято-Успенского храма села Дубриничи протоиерея Василия Попа и при поддержке волонтеров и небезразличных верующих села проводится постоянная благотворительная работа по оказанию необходимой помощи нуждающимся.
 
В канун Пасхи Христовой религиозной общиной храма была организована передача десятков пасхальных корзин семьям воинов-защитников села и вынужденных переселенцев, проживающих на территории населенного пункта.
 
В день Светлого Христова Воскресения куратор по сортировке и логистике помощи беженцам и воинам протоиерей Константин Маслов выразил искреннюю благодарность всем, кто уже два месяца день и ночь помогает воинам ВСУ, беженцам и пострадавшим.
 
Особо отец Константин отметил тех, кто присоединился к сбору пасхальных гостинцев для воинов и всех нуждающихся: «Все, что мы с вами собирали, уже доставлено и роздано из рук в руки. Мы смогли этим людям доставить Пасхальную радость. Пусть милостивый Господь благословит Вас и отдаст сторицей!», — передает слова священника епархиальная пресс-служба.
 
В Ровенской епархии УПЦ пасхальную выпечку воинам-защитникам отправили верующие Свято-Троицкого храма села Украинка.
 
Пасхи и другие сдобы освятил настоятель храма протоиерей Анатолий Сопига и отправил через волонтерский центр «Украина для героев» под эгидой Президента Владимира Зеленского для воинов и мирного населения востока Украины.
 
С благословения митрополита Хмельницкого и Староконстантиновского Антония настоятель и прихожане храма Казанской иконы Божией Матери (микрорайон Гречаны) передали пасхи для саперов инженерной роты Хмельницкого батальона территориальной обороны.
 
Клирик Одесской епархии архимандрит Мелетий (Якубин) поздравил защитников с праздником Пасхи и приготовил для них праздничную трапезу. В епархии отмечают, что священник оказывает помощь бойцам уже 60 дней с начала войны, каждый день обеспечивая их горячим питанием утром и вечером.
 
Воины выражают благодарность Украинской Православной Церкви за постоянную духовную и молитвенную поддержку украинского войска, защищающего Украину.
 
В Свято-Михайловском женском монастыре Одессы подготовили 12 тысяч куличей и 1 тысячу писанок для Защитников Украины и нуждающихся. Также сестры передали для воинов антисептики.
 
Руководитель Запорожской епархиальной паломнической службы протоиерей Сергей Холодков посетил батальон бойцов из Запорожья на передовой, где служил и погиб, защищая Украину, родной брат митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки — Александр Коваленко.
 
Священник поздравил солдат с Пасхой и выразил благодарность командиру батальона за то, что он сделал все возможное, чтобы украинские бойцы вместе со всеми православными могли разделить радость Воскресения Христова.
 
На Житомирщине настоятель храма в честь Воздвижения Креста Господнего поселка Сингуры протоиерей Вадим Давнюк совершил чин освящения пасок и пасхальных яиц, собранных прихожанами прихода. Гостинцы были переданы Защитникам Украины, чтобы подарить им радость Воскресения Христова.
 
По благословению митрополита Житомирского и Новоград-Волынского Никодима, епархиальные волонтеры в очередной раз оказали важную и стоящую помощь украинским Защитникам.
 
Военным отправили: метеостнацию, рации, тактические перчатки, наколенники, тактические очки, специальную обувь, 143 турникета, лекарственные препараты и другие необходимые вещи. Общая стоимость данного пособия — около 50 тысяч гривен.
 
Священнослужители Днепропетровской епархии посетили военнослужащих Вооруженных Сил Украины, поздравили их с праздником Светлого Христова Воскресения и вручили им пасхальные подарки — пасхальные яйца, продукты, а также иконы и молитвословы.
 
В Кировоградской епархии дети и воспитатели воскресной школы имени святой праведной Елизаветы, матери Иоанна Крестителя, что при храме Благовещения Пресвятой Богородицы города Кропивницкий, организовали пасхальную благотворительную ярмарку для того, чтобы собрать средства на лекарства для раненых военных ВСУ.
 
В течение 2 дней было собрано более 5 тысяч гривен. Также около 4 тысяч гривен паломники перечислили через банковские карты.
 
Клирик епархии протоиерей Евгений Феденко передал освященные пояса, пасхальные яйца, а также продукты питания для военнослужащих территориальной обороны города Сумы.
 
В тему: В Киеве и Одессе сестры милосердия УПЦ провели пасхальные благотворительные акции.

Тэги: Пасха, ВСУ, УПЦ

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