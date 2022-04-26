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Новости > 140 тыс человек смотрели трансляцию пасхального богослужения из Святогорской лавры УПЦ

140 тыс человек смотрели трансляцию пасхального богослужения из Святогорской лавры УПЦ

Александра Кудрявцева
26.04.22 15:45
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140 тыс человек смотрели трансляцию пасхального богослужения из Святогорской лавры УПЦ
Главное: Около 140 тысяч человек из разных стран стали зрителями трансляции ночного пасхального богослужения в Свято-Успенской Святогорской Лавре УПЦ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал наместник монастыря митрополит Святогорский Арсений в своём поздравительном слове.
 
Он отметил, что в мирное время в обитель на праздник Воскресения Христова прибывало по 40–50 тысяч паломников. В условиях же войны, которая проходит буквально в 3-5 километрах от монастыря, в лавре собралось немного людей.
 
«Но любящие лавру люди смотрят нас в соцсетях по онлайн-трансляции. И пасхальную службу сегодня смотрели около 140 тысяч человек. Столько людей ночью не спали — как дорого им это святое место! — и смотрели службу в Святогорской Лавре, желая пребывать здесь, вместе с нами на богослужении, ощутить радость о Христе Воскресшем», — сказал митрополит Арсений.
 
Владыка отметил, что причина народной любви к Святогорской Лавре — не в её архитектуре или красивой природе, а в живущих в ней людях. Ведь многие из смотрящих трансляции — это родственники насельников монастыря или их духовные чада. Кроме того, Лавра — «вотчина Пресвятой Богородицы», как называли обитель в старинных документах.
 
«Дай Боже, чтобы благодать коснулась и тех, кто смотрел трансляцию и молился вместе с нами и за нас. Многие люди пишут: „Мы за вас молимся“. И такие свидетельства о любви к святому Православию и нашей обители приходят от людей не только из окрестных населённых пунктов, но и из Германии, Бельгии и других стран, с разных континентов. Это в наше время дорого стоит», — сказал наместник Святогорской обители.
 
В тему: Во Львове мужчина с автоматом угрожал снести храм УПЦ.
 

Тэги: Пасха, УПЦ, Святогорская лавра

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