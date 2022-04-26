140 тыс человек смотрели трансляцию пасхального богослужения из Святогорской лавры УПЦ

Главное: Около 140 тысяч человек из разных стран стали зрителями трансляции ночного пасхального богослужения в Свято-Успенской Святогорской Лавре Около 140 тысяч человек из разных стран стали зрителями трансляции ночного пасхального богослужения в Свято-Успенской Святогорской Лавре УПЦ

Он отметил, что в мирное время в обитель на праздник Воскресения Христова прибывало по 40–50 тысяч паломников. В условиях же войны, которая проходит буквально в 3-5 километрах от монастыря, в лавре собралось немного людей.

«Но любящие лавру люди смотрят нас в соцсетях по онлайн-трансляции. И пасхальную службу сегодня смотрели около 140 тысяч человек. Столько людей ночью не спали — как дорого им это святое место! — и смотрели службу в Святогорской Лавре, желая пребывать здесь, вместе с нами на богослужении, ощутить радость о Христе Воскресшем», — сказал митрополит Арсений.

Владыка отметил, что причина народной любви к Святогорской Лавре — не в её архитектуре или красивой природе, а в живущих в ней людях. Ведь многие из смотрящих трансляции — это родственники насельников монастыря или их духовные чада. Кроме того, Лавра — «вотчина Пресвятой Богородицы», как называли обитель в старинных документах.

«Дай Боже, чтобы благодать коснулась и тех, кто смотрел трансляцию и молился вместе с нами и за нас. Многие люди пишут: „Мы за вас молимся“. И такие свидетельства о любви к святому Православию и нашей обители приходят от людей не только из окрестных населённых пунктов, но и из Германии, Бельгии и других стран, с разных континентов. Это в наше время дорого стоит», — сказал наместник Святогорской обители.