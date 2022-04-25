В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ встретили Пасху

Главное: В Киево-Печерской лавре Украинской Православной Церкви тысячи верующих Украинской Православной Церкви встретили праздник Воскресение Христово.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, праздничную ночную Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий

В начале богослужения священнослужители во главе с архипастырем прошли крестным ходом вокруг Успенского собора обители.

Предстоятелю УПЦ сослужили наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископы УПЦ , священники и братия монастыря.

За богослужением архиереи, духовенство и верующие молились за мир в Украине и прекращение войны.

Митрополит Онуфрий поздравил паству с Воскресением Христовым и раздал присутствующим подарки.

Также Предстоятель УПЦ освятил артос, окропил освященной водой верующих и их пасхальные корзины.