На Кировоградщине и Буковине священники УПЦ отпели украинских военных

В Минобразования рассказали, как абитуриенты будут сдавать тесты в этом году

В Мукачевской епархии УПЦ открыли благотворительную выставку в поддержку ВСУ

В Полтаве волонтеры УПЦ передали гуманитарную помощь нуждающимся и беженцам

Озвучена цифра погибших мирных жителей в Киевской области с начала войны

Генерал рассказал, может ли Украина уничтожить Крымский мост

В Украине на полгода утвердили тарифы на электроэнергию

19.04.22 15:58

Британия передаст Украине мощные ракетные установки

19.04.22 14:58

Военное положение в Украине планируют продлить

19.04.22 14:22

В Минобразования рассказали, как абитуриенты будут сдавать тесты в этом году

19.04.22 13:59

Стало известно, кто возьмет на себя большую часть расходов на восстановление Украины

19.04.22 13:23

Россия планировала военное вторжение в Беларусь, — разведка

19.04.22 10:53

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 20,8 тысяч солдат

19.04.22 10:35

Россия грозится уничтожать оружие, поступающее в Украину

18.04.22 16:52

В Украине отменили дополнительные выходные на Пасху и майские праздники

18.04.22 16:19

Россия может ударить по базе НАТО, — Daily Mail

18.04.22 13:13

Харьковчан призывают весь день сидеть в укрытиях