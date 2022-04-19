На Кировоградщине и Буковине священники УПЦ отпели украинских военных

Британия передаст Украине мощные ракетные установки
Военное положение в Украине планируют продлить
В Минобразования рассказали, как абитуриенты будут сдавать тесты в этом году
Стало известно, кто возьмет на себя большую часть расходов на восстановление Украины
Россия планировала военное вторжение в Беларусь, — разведка
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 20,8 тысяч солдат
Россия грозится уничтожать оружие, поступающее в Украину
В Украине отменили дополнительные выходные на Пасху и майские праздники
Россия может ударить по базе НАТО, — Daily Mail
Харьковчан призывают весь день сидеть в укрытиях