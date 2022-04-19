Озвучена цифра погибших мирных жителей в Киевской области с начала войны

Главное: По словам главы полиции Киевской области Андрея Небытова, в Киевской области в результате российской агрессии погибли более 1000 человек. Только в городе Буча уже обнаружили более 420 тел погибших.

Детали: В Киевской области из-за российских военных погибло более 1000 гражданских лиц. В частности, большинство людей были застрелены, тела продолжают обнаруживать. Об этом заявил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

«На Киевщине в результате российской агрессии погибло уже более 1000 гражданских лиц», — сказал он.

По его словам, только в городе Буча уже обнаружили более 420 тел погибших. Также тела продолжают обнаруживать, ведь люди возвращаются домой и находят у себя дома погибших.

Сообщается, что только за одни сутки правоохранители провели осмотр и доставили в морги Киевской области тела 48 человек.

Кроме того, только за апрель зафиксировано 12 случаев травмирования и гибели людей, которые подорвались на оставленных оккупантами взрывоопасных предметах.

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