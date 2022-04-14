В ООН предупреждают о глобальных последствиях из-за войны в Украине

Главное: Из-за войны в Украине в мире могут возникнуть серьезны проблемы с продовольствием. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Детали: В ООН предупредили, что война в Украине может вызвать глобальные последствия. В частности, могут возникнуть проблемы с продовольствием. Об этом сообщает сайт ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что война в Украине может вызвать «трехмерный кризис» в тех областях, которые ранее пострадали от пандемии коронавируса и изменений климата.

«Сейчас мы столкнулись с крупным штормом, который угрожает разрушить экономику развивающихся стран... Самые уязвимые люди во всем мире могут стать побочными жертвами еще одной катастрофы, за которую они не несут ответственности», — отметил Гутерриш.

В отчете ООН говорится, что Украина и Россия обеспечивают около 30% пшеницы и ячменя, потребляемых в мире. ООН заявляет, что до 1,7 млрд человек в 107 странах, вероятно, ощутят на себе влияние по крайней мере одного из трех кризисов, особенно в Африке, Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Карибском бассейне.

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