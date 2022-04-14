Российские военные массово отказываются возвращаться в Украину

Главное: Российские военные, воевавшие в Украине, отказываются туда возвращаться. Эта цифра составляет почти 40%.

Детали: В подразделениях российской армии, которые уже воевали против Украины, растет число отказников. Об этом заявил основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в эфире «Настоящего времени».

«По нашим очень условным оценкам, примерно от 20 до 40% тех контрактников, которые повоевали на территории Украины, их вывели в Россию и готовят к новой заброске, отказываются повторно идти в бой», — отметил он.

При этом он уточнил, что на сегодня ни одного отказника в России не удалось привлечь к уголовной ответственности.

В тему: СБУ перехватила очередной разговор российского военного с родственниками. Он заявил, что многие отказываются идти в атаку, не желая быть «фаршем» в войне против Украины.