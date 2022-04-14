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Новости > Минфин озвучил масштабы падения доходов бюджета из-за войны

Минфин озвучил масштабы падения доходов бюджета из-за войны

Агата Кловская
14.04.22 13:37
159
Минфин озвучил масштабы падения доходов бюджета из-за войны

Главное: После начала войны поступления таможни упали до 20%, а налоговой — до 50%. Бюджет в основном наполняется за счет займов и облигаций.

Детали: Доходы бюджета-2022 рухнули из-за войны, основными способами финансирования остаются гособлигации и займы. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Он отметил, что в апреле наблюдаются те же тренды, что и в марте: по таможне лишь 20% поступлений от довоенного периода, по налоговой — больше 50% поступлений.

Основой наполнения бюджета остаются ОВГЗ и займы.

Глава Минфина также ответил на вопрос о выплате долгов в условиях войны. По его словам, 80% долгов на этот год — внутренние и они не реструктуризируются.

По внешним долгам Минфин не видит смысла вести разговоры о реструктуризации.

В тему: Спрогнозирован дефицит украинского бюджета до конца весны.

Тэги: Украина, общество, Министерство финансов Украины, экономика, новости Украины, Сергей Марченко

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