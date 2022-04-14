Минфин озвучил масштабы падения доходов бюджета из-за войны

Главное: После начала войны поступления таможни упали до 20%, а налоговой — до 50%. Бюджет в основном наполняется за счет займов и облигаций.
Детали: Доходы бюджета-2022 рухнули из-за войны, основными способами финансирования остаются гособлигации и займы. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр финансов Сергей Марченко.
Он отметил, что в апреле наблюдаются те же тренды, что и в марте: по таможне лишь 20% поступлений от довоенного периода, по налоговой — больше 50% поступлений.
Основой наполнения бюджета остаются ОВГЗ и займы.
Глава Минфина также ответил на вопрос о выплате долгов в условиях войны. По его словам, 80% долгов на этот год — внутренние и они не реструктуризируются.
По внешним долгам Минфин не видит смысла вести разговоры о реструктуризации.
В тему: Спрогнозирован дефицит украинского бюджета до конца весны.