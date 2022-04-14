Перейти с iOS на Android стало проще

Главное: Появилось приложение для перехода с iOS на Android. Его выпустила Google.

Детали: Компания Google выпустила полезное приложение. Оно упрощает переход с iOS на Android.

Данный софт под названием Switch to Android уже появился в App Store.

Информируется, что приложение позволяет выбрать, какие данные из iPhone нужно перенести на свой новый телефон на базе Android.

Отмечается, что они могут включать контакты, календарь, фотографии и видео.

Кроме этого приложение способно перенести все сообщения iMessage и личные мультимедиа, которые хранятся в iCloud на другое «облако».

Стоит также обратить внимание, что софт может перенести данные без соединения двух устройств кабелем, что значительно упрощает операцию. Но для высокой скорости копирования потребуется стабильное соединение с интернетом, если речь идет о загрузке из iCloud.

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