Метро в Киеве заработает интенсивнее

Главное: В Киеве оживает общественный транспорт. Метро будет ходить чаще.

Детали: В КГГА рассказали об изменениях в работе общественного транспорта. Она будет более интенсивной.

Сообщается, что метрополитен с 15 марта сокращает интервал движения поездов на всех маршрутах до 30 минут и возобновляет движение по обеим колеям синей и зеленой линий.

Отмечается, что на красной линии движение по обеим колеям будет осуществляться между станциями «Академгородок» и «Шулявская», по одной колее – между станциями «Шулявская» и «Театральная».

Метрополитен для перевозок пассажиров будет работать с 7-30 до 19-00.

Информируется: «Движение поездов будет осуществляться по красной линии: от станции «Академгородок» до станции «Театральная», по синей линии: от «Героев Днепра» до «Теремков», по зеленой линии: от станции «Сырец» до «Красного хутора».

Будут работать такие пересадочные узлы: «Золотые ворота»-«Театральная»; «Площадь Льва Толстого»-«Дворец спорта».

В то же время без остановки поезда следуют через станции «Майдан Независимости» и «Кловская».

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