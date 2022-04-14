Названы фавориты Лиги чемпионов накануне полуфиналов

Главное: Известны полуфиналисты Лиги чемпионов. Названы фавориты.

Детали: Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов. Это английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а также испанские «Реал» и «Вильярреал».

26 апреля пройдет поединок «Манчестер Сити» - «Реал», а 27 числа сыграют «Ливерпуль» и «Вильярреал». Ответные матчи состоятся 3 и 4 мая.

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill назвали фаворитом турнира: на «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» ставят 2,2 к 1, на «Реал» - 6,5 к 1, а на «Вильярреал» - 21 к 1.

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