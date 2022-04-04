На Черкащине освятили новый храм УПЦ

Генштаб ВСУ заявил, что в Украине уже погибли 18,3 тысячи российских солдат
Война в Украине: число жертв среди детей неуклонно растет
Украинские войска освободили Города-герои в Киевской области
Жителей освобожденных населенных пунктов под Киевом призывают не спешить возвращаться домой
Российские военные используют детей в качестве живого щита, - утверждает украинская разведка
Эрдоган хочет организовать встречу Зеленского с Путиным
Число погибших под завалами здания Николаевской ОГА продолжает расти
Война в Украине: погибли уже 153 ребенка
Условия еще не созрели... Путин отказался от встречи с Зеленским
Число жертв от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА увеличилось