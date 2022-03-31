На Закарпатье УПЦ передала помощь для детей-переселенцев

Главное: На Закарпатье Украинская Православная Церковь поддерживает детей, которые стали переселенцами из-за военных действий в Украине.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, Хустская епархия передала гуманитарную помощь 60 детям-переселенцам, которые проживают в Виноградовском детском доме-интернате.

По благословению митрополита Марка, архимандрит Мефодий (Гернешей) принял в епархии гуманитарную помощь, которую собрали православные волонтеры из Венгрии. Вещи и предметы гигиены священник УПЦ передал в детский дом-интернат.

В Мукачево настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Ярослав Попович организовал детям-переселенцам, прибывшим из детского дома "Барвинок«из Днепра поездку в зоопарк и дендропарк.

«Дети получили возможность немного отвлечься и познакомиться с прекрасной природой Закарпатья. В такие моменты еще раз осознаешь насколько радостно — подарить сироте счастливый миг», — поделился отец Ярослав.

Как сообщалось ранее, храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

В тему: В епархиях УПЦ помогают беженцам, военным, больницам и всем нуждающимся.