Рейтинг Байдена серьезно просел

Главное: Доверие к Джо Байдену падает. Опубликован новый опрос.

Детали: У президента США Джо Байдена падает рейтинг доверия. Опрос провели эксперты NBC News.

Американцев спросили, считают ли они нынешнюю ситуацию в своей стране «трудным периодом» или «началом долгосрочного спада, при котором США больше не будут занимать лидирующую позицию в мире».

Так. 53% участников опроса ответили, что нынешняя ситуация это «начало долгосрочного спада».

При этом 44% людей назвали происходящее «сложным периодом».

Стоит отметить, что в минувшем декабре 48% респондентов высказывали ожидание длительного спада, в ноябре эта цифра составляла 54%.

Кроме этого американцев спросили, каков их уровень уверенности в способности Джо Байдена верно отреагировать на ситуацию вокруг Украины.

Выяснилось, что лишь 12% полностью уверены в главе администрации, 27% уверены в небольшой степени, 44% имеют чрезвычайно малую долю уверенности.

Наконец рейтинг одобрения президента США упал до уровня 40%, полностью не одобряют действия президента США 55%.

Опрос был проведен с 18 по 22 марта среди одной тысячи респондентов, 750 из них ответили с помощью мобильного телефона, погрешность составляет 3,1-3,49%.

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