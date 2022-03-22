Стало известно о новой функции Android 13

Главное: Новая функция появится в ОС Android 13. Это инструменты контроля потребления энергии.

Детали: В ОС Android 13 появится новая функция – инструменты контроля потребления энергии. Об этом рассказали разработчики.

Информируется, что Android 13 сможет отслеживать больше различных аспектов фонового поведения приложения.

Ожидается, что система увидит нетипичную активность приложения для фитнеса, которая приводит к повышенному энергопотреблению смартфона.

Кроме этого система будет предупреждать пользователя, предоставляя ему подробную информацию о том, какое приложение и как потребляет энергию в фоновом режиме.

Отмечается, что, в отличие от аналогичных функций в оболочках вендоров, решение от Google будет вшито в ядро AOSP, что дает надежду на большую эффективность инструмента.

Стоит напомнить, что первая полноценная бета-версия Android 13 ожидается уже в апреле, пока же идет тестирование девелоперских сборок. Сама же презентация ОС состоится в мае-июне, а смартфоны начнут получать обновление уже осенью, после релиза.

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