Стало известно, сколько людей погибли в Киеве с начала войны

Главное: С начала войны в Киеве погибли 222 человека. Из них — четыре ребенка.

Детали: В Киеве за 23 дня войны России против Украины погибли 222 человека, из них 60 гражданских и четыре ребенка. Раненых — 889. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время брифинга.

«В Киеве с начала полномасштабного вторжения российских войск погибли 222 человека, из них 60 гражданских. Погибли, в том числе 4 ребенка. За все это время в городе 889 раненых, из них 241 гражданский. В том числе: 18 детей, 3 водителя скорой, 1 врач скорой», — рассказал Поворозник.

Он также рассказал и об убытках инфраструктуры города, заявив, что враг уже повредил 36 домов города.

«От начала полномасштабной агрессии РФ враг повредил 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ и 4 сада. Повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах», — добавил Поворозник.

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