Путин рассказал Эрдогану, что ему нужно от Украины

Главное: РФ требует «разоружения Украины, чтобы она не могла представлять угрозы для России», «защиты русского языка» и «денацификации». Об этом заявил Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Детали: Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и рассказал ему, чего российская сторона требует от Украины в переговорах. Разговор состоялся 17 марта. Об этом сообщает BBC.

По словам главного советника и представителя президента Турции Ибрагима Калина, присутствовавшего во время разговора, главное требование Кремля — «нейтралитет» Украины и отказ от евроатлантического курса.

Кроме того, РФ требует «разоружения Украины, чтобы она не могла представлять угрозы для России», «защиты русского языка» и «денацификацию».

Россия также имеет требования относительно статуса ОРДЛО и оккупированного Крыма.

Как отметил Ибрагим Калин, Путин якобы сказал, что перед финальной договоренностью потребуется личная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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