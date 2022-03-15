Управделами УПЦ призвал всех сохранять единство во Христе и в братской любви

Главное: Голос Церкви — это плач многомиллионного народа Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , об этом управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал в обращении к духовенству и верующим.

«Мы вошли во вторую седмицу Великого поста. В течение поста мы должны присмотреться к себе, вывести на свет Христов душу свою, чтобы усмотреть на ней все пятна, всю нечистоту и потом решительно их избавиться, чтобы таким образом изменить самих себя. Из Священного Писания мы знаем, что само покаяние, искреннее и глубокое способно обратить гнев Божий в милость, принести мир и согласие», — сказал митрополит Антоний.

Он отметил, что духовная жизнь — это тернистый путь спасения от греха и страстей. «Это ежедневный и тяжелый самоотверженный труд по выходу от дьявольской тьмы к Божьему сиянию. Очень ошибаются те, кто надеется, что Бог каким-то чудом спасет нас без участия с нашей стороны, без нашего образа мышления и действий», — добавил он.

«Все мы сейчас переживаем времена страшных испытаний, и среди этой общественной боли Церковь наша не стоит в стороне, она не молчит. Ее голос — это плач многомиллионного страждущего народа. Все архиереи, тысячи наших священников и монахов, миллионы прихожан сегодня едины в молитвенных, благотворительных и ратных трудах ради спасения нашего Отечества», — продолжил владыка.

Архиерей подчеркнул, что все дни Украинская Православная Церковь вместе с государственными и общественными организациями делает все возможное, чтобы был создан гуманитарный коридор в Мариуполь для доставки продуктов первой необходимости, оказания первой помощи больным и раненым, а также выхода мирного населения.

Также управделами УПЦ выразил слова поддержки митрополиту Арсению с братией Святогорской лавры, которая на протяжении последних лет для многих сотен, а может и тысяч беженцев была родным домом, но в ночь с субботы на воскресенье сама пострадала от авиаудара.

«Дорогой Владыко, мы молимся за Вас и тех людей, которых Вы защищаете», — отметил митрополит Антоний.

Владыка призвал всех верных Украинской Православной Церкви сохранять наше единство — единство во Христе, единство в нашей братской любви.

«Война пройдет, но только вера православная, выстраданная предыдущими поколениями наших предков, и наша верность ей, и каноническому церковному устройству может исцелить душевные раны нашего народа. Так было и так будет», — подчеркнул иерарх УПЦ

Митрополит Антоний обратился и к власти защитить в эти военные времена религиозный мир и взаимопонимание, чтобы не было давления на церковные общины и принять меры относительно тех, кто сеет раздор и хаос.

«Сейчас очень важно чувствовать общую ответственность, помогать друг другу, поддерживать друг друга. Не усугублять сверхсложную ситуацию еще внутренней „охотой на ведьм“ в нашей стране. Потому что это может привести к тяжелым последствиям и большему горю украинского народа», — призвал архиерей.

Он напомнил, что в святом Крещении мы выбрали путь ко Христу, путь великой любви и истины Божией. «На этом пути Господь разделяет все наши беды и скорби», — добавил управделами УПЦ

«Наш Бог сейчас вместе с трясущимися в укрытиях женщинами и детьми. Наш Бог с теми, кто находится на поле боя, жертвенно выполняя свой военный долг, защищая свою Родину.

Христос с теми, кто, несмотря на усталость, практически круглосуточно печет хлеб, развозит продукты и медикаменты, вывозит под обстрелами беженцев, кормит голодных, утешает плачущих», — отметил владыка.

Митрополит Антоний считает, что сегодня, когда давние силы зла снова хотят нас лишить человеческого достоинства, уничтожить в нас вечный образ Божий, сковать наши сердца оковами страха, у нас есть только одна надежда — если мы останемся верны Богу.

«Он даст нам все необходимое для победы, как нашей личной, так и общей. Христос — наш самый надежный помощник и защитник. Настоящее спасение только в нем», — отметил архиерей.

В завершение управделами УПЦ пожелал, чтобы каждый прошел путь поста и приблизился к Небесному Отцу, чтобы с чистой совестью и в единстве со всей Церковью встретили Христа Воскресшего.