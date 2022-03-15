Военное положение в Украине продлили еще на месяц

Главное: Военное положение на территории Украины продлено Верховной Радой с 26 марта еще на 30 суток. За это проголосовали 343 депутата.
Детали: Верховная Рада продлила в Украине военное положение. Об этом сообщается на сайте парламента.
Военное положение на территории страны продлено с 26 марта еще на 30 суток — до 25 апреля. Законопроект набрал 343 голоса.
Срок действия военного положения истекал в 05:30 26 марта 2022 года.
Согласно закону о военном положении, в стране может вводиться:
— обязательная трудовая повинность,
— отчуждение личного имущества,
— ограничение на передвижение,
— комендантский час,
— запрет на торговлю оружием и алкоголем,
— запрет на массовые мероприятия и забастовки,
— ограничение работы средств связи и интернета,
— запрет военнообязанным менять место жительства.
В тему: Накануне Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагается продлить военное положение в стране еще на 30 дней.