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Новости > Военное положение в Украине продлили еще на месяц

Военное положение в Украине продлили еще на месяц

Агата Кловская
15.03.22 16:23
265
Военное положение в Украине продлили еще на месяц

Главное: Военное положение на территории Украины продлено Верховной Радой с 26 марта еще на 30 суток. За это проголосовали 343 депутата.

Детали: Верховная Рада продлила в Украине военное положение. Об этом сообщается на сайте парламента.

Военное положение на территории страны продлено с 26 марта еще на 30 суток — до 25 апреля. Законопроект набрал 343 голоса.

Срок действия военного положения истекал в 05:30 26 марта 2022 года.

Согласно закону о военном положении, в стране может вводиться:

— обязательная трудовая повинность,

— отчуждение личного имущества,

— ограничение на передвижение,

— комендантский час,

— запрет на торговлю оружием и алкоголем,

— запрет на массовые мероприятия и забастовки,

— ограничение работы средств связи и интернета,

— запрет военнообязанным менять место жительства.

В тему: Накануне Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагается продлить военное положение в стране еще на 30 дней.

Тэги: Украина, общество, политика, военное положение, новости Украины

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