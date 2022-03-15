В Одессе сестры милосердия УПЦ поддерживают беженцев и нуждающихся

Главное: В Одессе сестры милосердия Марфо-Мариинской обители передали продукты для пожилых прихожан и нуждающихся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук обители, пожилым прихожанам передали крупы, овощи, консервы.

«Возрастные прихожане храма Божьей Матери „Всех скорбящих Радость“ живут в разных районах города. Им, пожилым людям, особенно нелегко в нынешней обстановке. Постоянные сигналы тревоги, необходимость спускаться в бомбоубежище, временные перебои с продуктами — все это создает для них очень большие проблемы...Великий Пост и военное лихолетье создают свои правила жизни , уже явно напоминая православным: вера без дел мертва», — поделились в сестричестве.

Одесские сестры милосердия продолжают нести свое миссионерское послушание и в условиях военного времени среди защитников города на постах, добровольцев из теробороны и горожан.

«Духовным подаркам — нательным крестикам, крещенской водичке и иконочкам были очень рады все...Принимая духовные подарки, в ответ на просьбу, напоминание о крайней необходимости всеобщей молитвы, которая защитила бы всех нас, город, страну, все отвечали: конечно, молимся, все время...Даст Бог, скоро все закончится, но военный конфликт уже перетряхнул души, и ценности поставил на свои места, Приоритетные ценности — покаяние и молитву», — отметили сестры милосердия.

Как сообщалось ранее, в столице «Автобус милосердия» Социального отдела Украинской Православной Церкви продолжает работу в условиях войны и ежедневно оказывает медицинскую помощь людям, которые из-за военных действий оказались на грани выживания.

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