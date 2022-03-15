Стало известно, сколько депутатов покинули Украину

Главное: На сегодняшний день почти 20 народных избранников находятся заграницей. По словам первого заместителя спикера ВРУ Александра Корниенко, это депутаты, «которые и до этого имели свои непатриотические проявления».

Детали: Почти 20 украинских народных депутатов сейчас находятся за границей. При этом девять нардепов в командировке в Совете Европы. Об этом заявил первый заместитель спикера ВРУ Александр Корниенко в эфире телемарафона.

«Есть разные цифры, не буду сейчас конкретизировать...Около 20 народных депутатов не в Украине. Скажем так, это депутаты, которые и до этого имели свои непатриотические проявления, голосование и так далее», — сказал Корниенко.

Он отметил, как только закон о коллаборантах вступит в силу, что должно произойти в ближайшее время, Служба безопасности Украины сможет заниматься в том числе и нардепами-предателями.

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