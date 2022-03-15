Стало известно, сколько украинских детей стали жертвами войны

Главное: Каждый день под обстрелами в Украине погибает как минимум 5 детей, повреждено более 400 учебных заведений. Всего с начала войны погибли 97 детей, более 100 были травмированы.

Детали: За 19 дней войны против России в Украине погибли 97 детей, более 100 были травмированы, сообщает Офис генпрокурора во вторник, 15 марта.

«Вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации по состоянию на утро 15 марта 2022 года погибли 97 детей и более 100 раненых. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях. Каждый день под обстрелами погибает как минимум 5 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 400 учебных заведений, 59 из них разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области — 119, в Харьковской — 50, Николаевской — 30, Сумской — 28, Киевской — 35, Херсонской — 21 и в Киеве — 24.

«Обстреляно 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов», — говорится в сообщении.

Более точные данные смогут опубликовать после завершения боевых действий, отмечают в ОГП.

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