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Новости > В Киеве вводится длительный комендантский час

В Киеве вводится длительный комендантский час

Агата Кловская
15.03.22 11:43
306
В Киеве вводится длительный комендантский час

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в столице длительного комендантского часа. Он продлится включительно до 07:00 17 марта.

Детали: В Киеве с 20:00 сегодняшнего дня вводится длительный комендантский час. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«С 20.00 15 марта до 7.00 17 марта — комендантский час в Киеве», — написал Кличко.

Это означает запрет на передвижение по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия.

Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта.

«Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, — в укрытии», — призвал Кличко.

В тему: На жилые дома в Киеве снова падали ракеты.

Тэги: Киев, общество, Виталий Кличко, комендантский час, новости Украины

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