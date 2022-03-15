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Новости > Генштаб ВСУ привел данные о потерях россиян на 15 марта

Генштаб ВСУ привел данные о потерях россиян на 15 марта

Александр Панько
15.03.22 09:36
117
Генштаб ВСУ привел данные о потерях россиян на 15 марта

Главное: Генштаб ВСУ приводит данные о потерях России в войне в Украине. Цифры на вторник, 15 марта.

Детали: Генштаб ВСУ привел данные о потерях России в войне в Украине. Цифры сообщаются на вторник, 15 марта.

Информируется, что были убиты более 13,5 тысяч солдат.

Кроме этого россияне потеряли: 81 самолет, 95 вертолетов, 404 танка, 1 279 боевых бронированных машин, 150 артиллерийских систем, 36 средств ПВО, 64 реактивных систем залпового огня, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, девять БПЛА оперативно-тактического уровня, три корабля/легких скоростных катера, а также 640 единиц автомобильной техники.

Отмечается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

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Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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