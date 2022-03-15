Британские военные предупредили украинцев о кое-чем ужасном

Главное: Россия может провести спецоперацию, чтобы обвинить Украину в наличии химического или биологического оружия. Об этом говорят в министерстве обороны Великобритании.

Детали: Министерство обороны Великобритании предупреждает, что РФ готовит спецоперацию. Ее целью будет обвинить Украину в наличии химического или биологического оружия и готовности его использовать.

Военные сообщают: «Россия, возможно, планирует использовать химическое или биологическое оружие в операции под «чужим флагом».

Отмечается, что данная операция может принять форму псевдо-нападения, инсценированного обнаружения агентов или боеприпасов или сфабрикованных доказательств о планах Украины по применению хим- или биооружия.

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