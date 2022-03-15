На ЧАЭС наконец-то восстановили электроснабжение

Главное: На ЧАЭС удалось восстановить электроснабжение. Об этом сообщает МАГАТЭ.

Детали: На Чернобыльской АЭС удалось восстановить электроснабжение. Тут прошли ремонтные работы, передает МАГАТЭ.

Информируется следующее: «Украина сообщила МАГАТЭ, что сегодня снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена российскими войсками».

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