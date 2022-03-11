Одесский митрополит УПЦ призвал украинцев сделать все, чтобы остановить войну, и спасти Украину

Главное: В страшные дни испытаний Украинская Православная Церковь всегда была и остается с украинским народом, призывая к миру и дипломатическому диалогу.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Одесский и Измаильский Агафангел написал в обращении к верующим.

«В эту тяжелую годину испытаний, когда страх за будущее нашей страны охватывает наши сердца и парализует нашу волю, мы должны, возложив всю свою надежду на Господа и на Его Пречистую Матерь, объединиться вместе и отстоять нашу любимую Украину, ее Независимость,целостность и суверенитет, избавив ее дочерей и верных сынов от ран, крови и ужаса агрессивных военных действий! Храмы и монастыри Украинской Православной Церкви открыты круглосуточно не только для молитвы, многие из них превратились в убежище для сотен семей. Наши гуманитарные центры осуществляют свою миссию, поставляя медицинские препараты, продукты питания, жизненно необходимые вещи защитникам Украины и всем, кто вынужден был оставить свой дом, потому что это наша общая беда и наше общее дело», — подчеркнул митрополит Агафангел.

Владыка призвал украинцев вместе отстоять свой выбор независимости Украины ради мирного будущего.

«Сегодня взрывами снарядов и грохотом орудий,к сожалению, разрушается наша общая культура и попирается наша общая крещальная купель в водах седого Днепра. Преосвященные Владыки, отцы, братья и сестры, дорогие одесситы, дорогие граждане нашей любимой Украины! Прошу и молю каждого из вас — сделайте все, что в ваших силах и даже то, что их превосходит, чтобы остановить войну и спасти нашу любимую Украину», — обратился архиерей.

Митрополит Агафангел попросил верующих усугубить молитву о мире в Украине, ведь «то, что кажется невозможным человеческой силе и человеческой мудрости, возможно для Всемогущего Бога».

«Мы знаем и верим — сегодня Пречистая Божия Матерь, наша единая Надежда и Предстательница, находится среди нас. Она отирает слезы и врачует раны, дает силы и наделяет вдохновением, защищает беззащитных, оберегает обреченных, умиротворяет враждующих. Она Своим Всечестным Покровом осеняет нашу благословенную Украинскую землю. Мы — Ее дети и знаем, что Она обязательно вымолит нам у Бога мир и яркое весеннее солнце разгонит тучи бед и искушений, озаряя своими мирными лучами благословенную землю свободной и соборной Украины», — подытожил владыка.

В тему: Предстоятель УПЦ призвал обеспечить гуманитарные коридоры, выдать раненых и обменять военнопленных.