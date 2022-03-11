Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Одесский митрополит УПЦ призвал украинцев сделать все, чтобы остановить войну, и спасти Украину

Одесский митрополит УПЦ призвал украинцев сделать все, чтобы остановить войну, и спасти Украину

Александра Кудрявцева
11.03.22 14:18
68
Одесский митрополит УПЦ призвал украинцев сделать все, чтобы остановить войну, и спасти Украину

Главное: В страшные дни испытаний Украинская Православная Церковь всегда была и остается с украинским народом, призывая к миру и дипломатическому диалогу.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Одесский и Измаильский Агафангел написал в обращении к верующим.

«В эту тяжелую годину испытаний, когда страх за будущее нашей страны охватывает наши сердца и парализует нашу волю, мы должны, возложив всю свою надежду на Господа и на Его Пречистую Матерь, объединиться вместе и отстоять нашу любимую Украину, ее Независимость,целостность и суверенитет, избавив ее дочерей и верных сынов от ран, крови и ужаса агрессивных военных действий! Храмы и монастыри Украинской Православной Церкви открыты круглосуточно не только для молитвы, многие из них превратились в убежище для сотен семей. Наши гуманитарные центры осуществляют свою миссию, поставляя медицинские препараты, продукты питания, жизненно необходимые вещи защитникам Украины и всем, кто вынужден был оставить свой дом, потому что это наша общая беда и наше общее дело», — подчеркнул митрополит Агафангел.

Владыка призвал украинцев вместе отстоять свой выбор независимости Украины ради мирного будущего.

«Сегодня взрывами снарядов и грохотом орудий,к сожалению, разрушается наша общая культура и попирается наша общая крещальная купель в водах седого Днепра. Преосвященные Владыки, отцы, братья и сестры, дорогие одесситы, дорогие граждане нашей любимой Украины! Прошу и молю каждого из вас — сделайте все, что в ваших силах и даже то, что их превосходит, чтобы остановить войну и спасти нашу любимую Украину», — обратился архиерей.

Митрополит Агафангел попросил верующих усугубить молитву о мире в Украине, ведь «то, что кажется невозможным человеческой силе и человеческой мудрости, возможно для Всемогущего Бога».

«Мы знаем и верим — сегодня Пречистая Божия Матерь, наша единая Надежда и Предстательница, находится среди нас. Она отирает слезы и врачует раны, дает силы и наделяет вдохновением, защищает беззащитных, оберегает обреченных, умиротворяет враждующих. Она Своим Всечестным Покровом осеняет нашу благословенную Украинскую землю. Мы — Ее дети и знаем, что Она обязательно вымолит нам у Бога мир и яркое весеннее солнце разгонит тучи бед и искушений, озаряя своими мирными лучами благословенную землю свободной и соборной Украины», — подытожил владыка.

В тему: Предстоятель УПЦ призвал обеспечить гуманитарные коридоры, выдать раненых и обменять военнопленных.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

11.03.22 09:22

«Редкие птицы»: варианты модернизация танков Т-72 в мире

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Когда закончится война России и Украины: три возможных сценария развития ситуации
10.03.22 21:03

Когда закончится война России и Украины: три возможных сценария развития ситуации

Автор: ТГ Политика страны

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.03.22 14:45

Некоторые регионы Украины возобновляют учебный процесс
11.03.22 14:21

Оккупанты готовят теракт на ЧАЭС, – разведка
11.03.22 13:55

Буковинский митрополит УПЦ призвал молиться о мире и поддержать беженцев
11.03.22 13:05

Польская Православная Церковь помогает украинским беженцам
11.03.22 12:53

Украину уже покинули 2,5 миллиона человек
11.03.22 12:41

Боррель назвал ошибку Украины
11.03.22 12:34

В НАТО выдвинули обвинения в адрес Беларуси
11.03.22 12:20

На Закарпатье УПЦ передала 4 грузовика гуманитарной помощи украинским военным и беженцам
11.03.22 11:43

В Украине отменили ВНО и вступительные экзамены в ВУЗы
11.03.22 11:35

Предстоятель УПЦ призвал обеспечить гуманитарные коридоры, выдать раненых и обменять военнопленных
11.03.22 14:45

Некоторые регионы Украины возобновляют учебный процесс
11.03.22 14:21

Оккупанты готовят теракт на ЧАЭС, – разведка
11.03.22 12:53

Украину уже покинули 2,5 миллиона человек
11.03.22 10:55

Как оказалось, Путин таки может встретиться с Зеленским
10.03.22 16:47

Лавров признал, что роддом в Мариуполе разбомбили сознательно
10.03.22 15:36

За дни войны в Украине погибли уже более 70 детей
10.03.22 13:37

Лавров утверждает, что РФ не нападала на Украину
10.03.22 12:38

Главы МИД Украины и России встретились в Турции. Договорились договариваться
10.03.22 11:50

Бензин на Киевщине стремительно дорожает
10.03.22 11:27

Названы регионы, из которых украинцам советуют временно уехать
07.03.22 19:00

Стало известно, жители каких регионов получат от государства по 6,5 тыс. гривен
09.03.22 14:04

Россия может остаться и без сигарет
05.03.22 15:39

По финансовой системе России нанесут еще один серьезный удар
08.03.22 18:30

В ООН запретили сотрудникам называть войной агрессию РФ против Украины
04.03.22 17:59

Вывоз денег из Украины упростили
05.03.22 15:55

С начала войны Украину уже покинули 1,3 миллиона человек
09.03.22 15:46

Священники УПЦ отпели погибших украинских воинов
08.03.22 15:31

Зеленский признался, что «охладел» к НАТО
10.03.22 15:36

За дни войны в Украине погибли уже более 70 детей
07.03.22 16:54

Обнародован список телефонных номеров, с помощью которых россияне распространяют фейки
Фото и Видео
Экс-капитан сборной Украины по футболу высказался о войне, изобразив карту без Одесской области
Экс-капитан сборной Украины по футболу высказался о войне, изобразив карту без Одесской области
Экс-капитан сборной Украины по футболу высказался о войне, изобразив карту без Одесской области
Экс-капитан сборной Украины по футболу высказался о войне, изобразив карту без Одесской области
Лавров утверждает, что РФ не нападала на Украину
Лавров утверждает, что РФ не нападала на Украину
Появилось видео, как россияне с помощью палок воруют кур в украинских селах
Появилось видео, как россияне с помощью палок воруют кур в украинских селах
Пленные российские солдаты грозят Путину восстанием
Пленные российские солдаты грозят Путину восстанием
Хакеры Anonymous взломали российские госканалы, где показали кадры войны в Украине
Хакеры Anonymous взломали российские госканалы, где показали кадры войны в Украине
На дом Зеленского упал обломок ракеты
На дом Зеленского упал обломок ракеты
Зеленский обвинил Путина в убийстве украинских детей
Зеленский обвинил Путина в убийстве украинских детей
Россия нанесла удар по телевышке в Киеве
Россия нанесла удар по телевышке в Киеве
Мир на грани начала Третьей мировой войны: Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим
Мир на грани начала Третьей мировой войны: Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим
Снаряд убил человека в центре Умани
Снаряд убил человека в центре Умани
fraza.com
Новости блогосферы
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии

Опрос

Когда закончится российско-украинская война?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.