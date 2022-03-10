Управляющий делами УПЦ считает, что соблюдение Великого поста, молитва и духовный труд каждого приблизит мир

Главное: Украинская Православная Церковь с первых дней войны оказывает помощь всем пострадавшим в результате боевых действий и молится за мир в Украине.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал в своем обращении к духовенству и верующим.

«Каждый день с большим душевным волнением узнаем о росте числа убитых и раненых. Разрушены церкви, больницы, школы и дома. Но наиболее горьким является то, что рушатся человеческие души. Война безжалостно калечит не только человеческое тело, но и душу. В эти непростые дни мы коленопреклоненно молимся о скорейшем прекращении вражды и восстановлении мирной жизни. С первого дня военного противостояния Украинская Православная Церковь, которая всегда была, есть и будет со своим народом, оказывает помощь всем пострадавшим в результате боевых действий. На сегодняшний день тысячи беженцев нашли убежище в наших святых обителях. Наши храмы постоянно открыты для оказания духовной и посильной материальной поддержки», — отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что многие епископы, священники и миряне Украинской Православной Церкви «показали настоящий пример евангельской жертвенности, ведь их трудами пострадавшие имеют возможность постоянно находиться в храмах, получая жилье и питание».

Управляющий делами УПЦ призвал верующих помнить, что сейчас идет первая неделя Великого поста — времени особой покаянной молитвы.

«В своем благословении на этот пост Предстоятель нашей Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий отметил, что пост — время покаяния и молитвы, имеет важную цель — научиться жить в мире с Богом и в согласии друг с другом. Хотел бы обратиться к духовенству, монашеству и нашим мирянам. Прошу всех, несмотря на сложные внешние обстоятельства, на всеобщую тревогу, тяжелые труды по содержанию пострадавших, сосредоточиться на соблюдении Великого поста. Кроме совершения уставных богослужений и выполнения молитвенного правила, хотя бы немного ограничить себя в средствах массовой информации и социальных сетях», — подчеркнул митрополит Антоний.

Владыка выразил уверенность, что посильный духовный труд каждого, особенно в нынешних кризисных условиях, может стать весомым вкладом в деле прекращения войны и примирения всех враждующих.

«Имеем большую надежду, что молитвами Пресвятой Владычицы Богородицы, преподобных отцов Печерских и всех святых земли нашей, Господь поможет правителям найти общий язык для скорейшего прекращения военного противостояния и восстановления мира. Молимся и мы, чтобы мир вернулся на украинскую землю и сердца людей, чтобы навеки в мире и согласии славилось Имя Всеблагого Бога», — подытожил управляющий делами УПЦ.

В тему: В УПЦ рассказали, как Церковь помогает украинским военным, беженцам и больницам во время войны.