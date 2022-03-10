В УПЦ рассказали, как Церковь помогает украинским военным, беженцам и больницам во время войны

Главное: Во всех епархиях Украинской Православной Церкви продолжают помогать гражданским и военным, больницам, беженцам и всем нуждающимся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь беженцам и всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Одесской области 8 марта епархия Украинской Православной Церкви обеспечила бомбоубежище в Приморском районе Одессы всем необходимым для безопасного размещения там жителей окрестных домов. В бомбоубежище доставили продукты с длительным сроком хранения, одеяла, матрасы и подушки. В этот день также передали 50 продуктовых наборов многодетным семьям и семьям, у которых мужчины встали на защиту Украины.

Священнослужители и волонтёры Одесской епархии приготовили горячий обед для 600 беженцев из Николаевской области на Одесском железнодорожном вокзале.

В Винницкой области священник Вадим Дитюк вместе с прихожанами храма села Прилуцкое и села Ровно передали финансовую помощь воинской части 2269К в размере 16 тыс грн и 600 евро. Церковная община собирала пожертвования в течение последнего года для обустройства храма, однако было принято решение, что в настоящее время эти средства больше нужны защитникам Украины.

В Крестовоздвиженском храме в Виннице приютили 80 беженцев. Здесь же предоставляется гуманитарная помощь из Румынии. Сотрудники храма выдают необходимые вещи всем нуждающимся.

В Бердянской епархии тяжелое положение из-за боевых действий, отключены газоснабжение и тепло в домах жителей города. В кафедральном соборе Рождества Христова и Николаевском храме ежедневно готовят горячие обеды и раздают нуждающимся с 11.30 до 12.30. В первый день накормили более 200 человек. Эти обеды будут готовить и дальше, отметили в епархии.

В Кировоградской епархии усилиями прихожан защитникам Украины передали необходимую помощь. Для воинов были переданы продукты: крупы, чай, кофе, сахар, батончики, капуста, консервы, гигиенические средства, пледы, полотенца, тёплые носки.

В Криворожской епархии протоиерей Анатолий Рыженко вместе с прихожанами храма Рождества Божьей Матери Кривого Рога приобрели и передали необходимые медикаменты для Городской больницы № 2 и больницы № 3. Прихожане Свято-Николаевского храма Кривого Рога вместе с настоятелем собрали и отправили продукты и одежду в волонтерский центр, который находится в микрорайоне Гданцевский, в котором находятся переселенцы из пострадавших в результате боевых действий регионов Украины. Также были собраны и переданы необходимые медикаменты для Территориальной обороны Покровского района города.

В приходах Черновицко-Буковинской епархии был проведен сбор средств на нужды Украинской армии. Из первых взносов от верующих Консистория епархии приобрела 60 комплектов термобелья для пограничников в Черновицкой области на сумму 27 тыс. гривен.

Священники приютили вынужденных переселенцев в помещении воскресной школы «Благовесть» возле храма в честь святого великомученика Георгия УПЦ города Сторожинец. На днях беженцев посетил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

В Ровенской области в течение 6-8 марта из Свято-Николаевского храма города Корца отправили пять грузовых микроавтобусов с помощью, которую собрали верующие I Корецкого благочиния для украинских военных. Один автомобиль отправился в Ровенский объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Еще четыре — в волонтерский штаб в Народном доме в Ровно. Также верующие каждый день подвозят продукты для корецкой терробороны.

В Тернопольской епархии УПЦ волонтеры-прихожане кафедрального собора передали ткань для изготовления перевязочного материала, отправили фонарики, 100 пар носков, батарейки, бинты и марлевые повязки для терробороны и военных; передали футболки в Хмельницкий госпиталь; передали продукты на железнодорожный вокзал для беженцев; передали беженцам продукты питания, крупы, постельное белье, полотенца и средства гигиены.

На Житомирщине священники и прихожане Свято-Николаевского собора, храма Успения Божией Матери и храма в честь иконы Божьей Матери «Целительница» Бердичева отправили 4 груза с теплой одеждой, предметами первой необходимости и продуктами в Центральный гуманитарный штаб города. Также закуплены и переданы для наших защитников нужные лекарства и медицинские средства.

Прихожане Свято-Георгиевского храма и жители микрорайона принесли для беженцев продукты, консервацию и вещи первой необходимости. Доставили мешки с картофелем для поддержки защитников городских блокпостов.

Также был отправлен гуманитарный груз с теплой детской и женской одеждой для нужд беженцев.

Как сообщалось ранее, Одесский Архангело-Михайловский и Кременецкий Богоявленский женские монастыри Украинской Православной Церкви оказывают помощь пожилым людям, переселенцам и военным.

В столице «Автобус милосердия» Социального отдела Украинской Православной Церкви продолжает работу в условиях войны и ежедневно оказывает медицинскую помощь людям, которые из-за военных действий оказались на грани выживания.

В тему: УПЦ помогает украинским военным, больницам и всем пострадавшим от военных действий.