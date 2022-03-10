Спикер УПЦ призвал СМИ не разделять украинцев по религиозному признаку

Главное: Украинская Православная Церковь была, есть и будет со своей страной и украинским народом.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич написал в своем Телеграм.

«Сегодняшняя ситуация ясно показала абсурдность всех обвинений против УПЦ все эти годы. Обвинений в том, что якобы УПЦ ждет Путина, Россию. Ведь как только русские войска напали на Украину, то УПЦ не бросилась их радостно встречать, а устами Предстоятеля осудила вторжение, призвала всех на защиту страны и благословила армию, начала собирать помощь армии, открыла свои храмы для убежища людей, а подвальные помещения превратила в бомбоубежища и укрытия для людей», — подчеркнул протоиерей Николай.

Спикер УПЦ назвал позицию Украинской Православной Церкви действенным доказательством того, что Церковь всегда с украинским народом и приговором «годам грязных лживых обвинений, шельмования и искусственного формирования образа врага из УПЦ».

«По завершении войны следует пересмотреть религиозную политику страны, а также и информационную политику в сфере религии. СМИ должны прекратить обвинять УПЦ и выставлять Церковь врагом, и тем самым разделять наш народ. Хотя лучше это сделать уже сейчас», — призвал протоиерей Николай Данилевич.

В тему: В УПЦ рассказали, как Церковь помогает украинским военным, беженцам и больницам во время войны.