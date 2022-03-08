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Новости > В Харькове и Херсоне священники УПЦ поддерживают и помогают местному населению

В Харькове и Херсоне священники УПЦ поддерживают и помогают местному населению

Александра Кудрявцева
08.03.22 17:05
552
В Харькове и Херсоне священники УПЦ поддерживают и помогают местному населению
Главное: В Харькове и Херсоне, наиболее пострадавших от бомбардировок, духовенство Украинской Православной Церкви активно поддерживает местное население.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparchia.kharkov.ua, священники Харьковской епархии УПЦ посетили Харьковскую городскую клиническую больницу № 2 имени профессора Александра Шалимова и клиническую больницу № 13.
 
В медицинских учреждениях священники причастили больных и раненых Святых Христовых Таин.
 
В Херсонское епархиальное управление неравнодушными жителями города были доставлены лекарственные средства для передачи их в медицинские учреждения и всем нуждающихся.
 
«Медикаменты были посортированы, после чего, по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, клириками и прихожанами Свято-Духовського кафедрального собора, первая партия медикаментов была доставлена в хирургическое отделение ХОКБ.
 
На протяжении нескольких дней, партии лекарств вместе с продуктовой помощью передавались в Херсонский Центр защиты материнства и детства „Жизнь“, после чего были розданы одиноким и многодетным матерям, в один из Херсонских детских домов семейного типа, эвакуированым жителям Антоновки, Киндийки и ХБК, некоторым Херсонским храмам, а также обращающимся за помощью жителям города», — сообщается на сайте Херсонской епархии.
 
Также были доставлены продукты в реанимационное отделение Детской областной клинической больницы, в помощь медперсоналу, который несколько суток при обстреле находится на дежурстве у больных детей.
 
В тему: На Буковине Банченский монастырь УПЦ принял 5 тыс беженцев.
 

Тэги: благотворительность, УПЦ

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