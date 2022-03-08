Зеленский признался, что «охладел» к НАТО

Главное: В Киеве поняли, что НАТО не собирается принимать Украину из-за конфтронтации с Россией. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский уже «охладел» к этому вопросу.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский «охладел» к вопросу НАТО, после того как в Киеве поняли, что Альянс не готов принять Украину. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

Отвечая на вопрос, готова ли Украина пойти на требования России для прекращения войны: изменить Конституцию и отказаться от вступления в НАТО; признать Крым российским; признать независимость «ЛДНР», Зеленский сказал: «Прежде всего, я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции».

«Об этом вопросе мы говорили уже давно. Мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс опасается противоречивых вопросов и конфронтации с Россией. Мы не будем страной, которая что-то выпрашивает на коленях. И я не буду таким президентом», — добавил президент.

Кроме того, Зеленский заявил о возможности диалога о судьбе Крыма и Донбасса.

«Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что вопросы о временно окупировнных территориях и непризнанных республиках — их никто не признал кроме России, это псевдореспублики — мы можем обсуждать и найти компромис о том, как эти территории будут жить. Мне важно то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто в Украине скажет, что они хотят принять их? Вопрос сложнее, чем просто признание. Это очередной ультиматум. Но мы не готовы принимать ультиматумы. Что нужно — так это то, чтобы Путин начал говорить, начал диалог, вместо того, чтобы пребывать в информационном пузыре без кислорода», — сказал он.

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